POL-WHV: Einbruch in Verkaufsstand in Wilhelmshaven - Hinweise an die Polizei

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven gegen 12:15 Uhr in der Markstraße, an dessen Steuer sie auf einen 49-jährigen Wilhelmshavener trafen. Die Überprüfung des Pkw ergab, dass für das Fahrzeug weder eine Zulassung noch eine ...

mehr