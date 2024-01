Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrskontrolle mit Folgen - Polizei kontrolliert Pkw ohne Zulassung und ohne Versicherung und leitet Verfahren gegen den 49-jährigen Fahrzeugführer ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven gegen 12:15 Uhr in der Markstraße, an dessen Steuer sie auf einen 49-jährigen Wilhelmshavener trafen. Die Überprüfung des Pkw ergab, dass für das Fahrzeug weder eine Zulassung noch eine Pflichtversicherung bestand. An dem bereits abgemeldeten Kennzeichenpaar wurden nachträglich Plaketten angebracht.

Die Beamten untersagten dem 49-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmten die Kennzeichen und leiteten Ermittlungsfahren wegen Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell