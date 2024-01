Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240126.1 Kiel

Wrohe: Polizei stellt rund 75 Kilo Betäubungsmittel sicher

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Kieler Kriminalpolizei führte Donnerstag mehrere Durchsuchungen in Kiel und Wrohe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch. Insgesamt stellten die Beamten hierbei rund 75 Kilogramm Drogen sicher und nahmen sechs Personen fest. Sie sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorangegangen waren intensive Ermittlungen des Kommissariats 17 der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Kiel gegen eine Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Personen Betäubungsmittel anbauen und Handel damit treiben. Donnerstag erfolgten dann mit richterlichen Beschlüssen Durchsuchungen in insgesamt vier Wohnungen in Ellerbek und einem Kleingartengelände im gleichen Stadtteil sowie einem Einfamilienhaus in Wrohe. Bei dem Einsatz wurden fünf tatverdächtige Männer im Alter zwischen 23 und 50 Jahren sowie eine 29-jährige Frau festgenommen.

Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte zwei professionelle Cannabisplantagen mit insgesamt knapp 1200 Pflanzen sicher, die im geernteten Zustand rund 70 Kilogramm Cannabis ergeben dürften. In einer der Wohnungen stellten sie knapp fünf Kilogramm Marihuana sicher.

Die Tatverdächtigen kamen ins Polizeigewahrsam und sollen im Laufe des Freitags auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell