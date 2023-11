LPI-G: Unfall mit leicht verletzter Person

Altenburg (ots) - Ziegelheim: Am 05.11.2023 um 14:35 Uhr befuhr eine 86-jähriger Fahrer eines Pkw Audi die August-Bebel-Straße. In einer Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort befindlichen Strommast sowie einer Grundstücksumfriedung. Am Fahrzeug, am Strommast und der Grundstückseinfriedung entstand Sachschaden. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und durch ...

mehr