Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Fenster und Tür aufgehebelt ++ Alkoholisiert gefahren ++ Fußgänger erfasst ++ Unfall beim Abbiegen ++ Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt ++ Schmuck erbeutet ++ Unfall beim Abbiegen +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Fenster und Tür aufgehebelt + Oyten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Grenzweg und im Sonnenblumenweg zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters und einer Terrassentür gelangten die unbekannten Täter zwischen 19:00 Uhr und 15:00 Uhr in die Wohnräume und durchwühlten diese. Danach konnten sie unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Achim unter 04202-9960 zu melden.

+ Alkoholisiert gefahren + Achim. Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte an der Straße In den Ellern einen Lkw. Bei der Kontrolle wurde bei dem 51-jährigen Fahrer des Sattelzuges eine Alkoholisierung von 2,05 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

+ Fußgänger erfasst + Verden. Am Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, kam es auf der Artilleriestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 27-jähriger fuhr mit seinem VW Crafter auf der Artilleriestraße in Richtung Brunnenweg. Hierbei übersah er einen 66-jährigen, der die Straße fußläufig am dortigen Zebrastreifen überquerte und touchierte diesen leicht. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und zog sich leicht Verletzungen zu.

+ Unfall beim Abbiegen + Langwedel. Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Feldstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Ein 19-jähriger fuhr mit seinem Fiat aus Langwedeler Moor in Richtung Daverden und wollte nach links in die Straße Auf dem Lintel abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommende 23-jährigen VW-Fahrer und konnte eine Kollision mit dem Caddy nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenprall wurde der Fiat gegen einen VW Bus eines 58-jährigen geschleudert, der im Einmündungsbereich der Straße Auf dem Lintel stand. Der 23-jährige Caddy-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro.

+ Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt + Ottersberg. Am frühen Mittwochabend kam es in der Straße Am Damm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Gegen halb sieben fuhr die 48-jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg und wollte in Höhe der Straße Eckstever die Landesstraße überqueren, um auf die Friedhofstraße zu fahren. Hierbei übersah sie den Mercedes-Transporter einer 52-jährigen die die Landesstraße von Otterstedt in Richtung Ottersberg befuhr. Durch die Kollision wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Schmuck erbeutet + Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Meyerburger Damm ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss gelangten die unbekannten Täter zwischen 12:30 Uhr und 05:00 Uhr in die Wohnräume und durchwühlten diese. Danach konnten sie mit aufgefunden Schmuck unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizeistation Schwanewede unter 04209-918650 zu melden.

+ Unfall beim Abbiegen + Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, kam es an der Osterholzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 51-jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Osterholzer Straße und wollte nach links in die Pappstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommende 63-jährige Skoda-Fahrer und konnte eine Kollision mit diesem nicht mehr verhindern. Der 51-jährige wurdet durch die Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden Der entstandene Sachschaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt.

