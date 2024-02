Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 17.02.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Unfall an Kreuzung +++ Ohne Führerschein aber mit Alkohol und Kokain +++

Unfall an Kreuzung

Verden. Am frühen Samstagmorgen wollte eine 42-jähriger Pkw-Fahrerin aus Verden von der Artilleriestraße über die Lindhooper Straße hinweg auf den Berliner Ring fahren. Hierbei übersah sie vermutlich den Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Verden, der sich auf der Lindhooper Straße befand. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw Hyundai des Mannes wurde über die Kreuzung geschleudert und kam entgegengesetzt zur Fahrbahn zum Stillstand. Die Ampelanlage ist aufgrund der Nachtzeit außerbetrieb, weshalb die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen geregelt wird. Im Fahrzeug des Mannes wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 10.000 EUR.

Ohne Führerschein aber mit Alkohol und Kokain Verden. Am Freitagabend stoppten Beamte der Verdener Polizei eine Mercedes A-Klasse in der Straße Am Allerufer in Verden. Am Steuer saß ein 41-jähriger Mann aus Verden. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, da er gar keinen besaß. Des Weiteren hatte der Mann vor Fahrtantritt Alkohol und Betäubungsmittel zu sich genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 0,7 Promille, zudem fiel ein Drogentest positiv auf Kokain aus. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Osterholz

+++ Warnung vor vermeintlichen Spendensammlern +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss +++ Küchenbrand in Reihenhaus +++

Warnung vor vermeintlichen Spendensammlern Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Buschhausen zu einem Betrug durch vermeintliche Spendensammler. Der unbekannte Mann behauptete gegenüber einer 39- jährigen Geschädigten für den Lebensmittelmarkt Geld zu sammeln. Hierfür führte er auch eine Spendenliste mit sich. Eine weitere Befragung ergab, dass keine Haus- oder Straßensammlungen durch Angehörige des Lebensmittelmarktes durchgeführt werden. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen Betrugs. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Lilienthal. Am Freitagnachmittag verursachte ein erheblich alkoholisierter 42- jähriger Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall im Marienweg. Der Mann befuhr mit seinem Pkw den Marienweg und kollidierte dort mit einer Grundstückshecke. Nach Ansprache eines Zeugen fuhr der 42-Jährige jedoch mit seinem Pkw nach Hause, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An der Wohnanschrift bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Dieser ergab einen Wert über drei Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an der Hecke wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Küchenbrand in Reihenhaus

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend geriet in der Küche eines Reihenhauses in der Carl-Schurz-Straße eine Dunstabzugshaube in Brand. Nach einem lauten Knall schlugen bereits offene Flammen aus der Dunstabzugshaube. Der 30-jährige Hauseigentümer sowie ein 41-jähriger Nachbar wurden durch das Einatmen von Rauch beim ersten Löschversuch leicht verletzt. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr Osterholz gelöscht. Die Herdzeile wurde durch Brandzehrungen in Mitleidenschaft gezogen. Weiterer Schaden entstand durch Verrußung, das Reihenhaus ist dennoch weiterhin bewohnbar. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten nahmen die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell