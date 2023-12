Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Autofahrerin kommt von der Straße ab- rund 7.000 Euro Blechschaden (28.12.2023)

Allensbach (ots)

Rund 7.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag, gegen 21 Uhr, auf der Kreisstraße 6172 zwischen Allensbach und Dettingen verursacht hat. Eine 32-jährige Fahrerin eines VW Polo war auf der K 6172 unterwegs. Im kurvigen Bereich kam die Frau zunächst nach links von der Straße ab. Durch das Gegenlenken fuhr der Wagen dann nach rechts, geriet in einen dortigen Acker und kippte dort auf die linke Seite. Die Autofahrerin konnte sich selbständig aus dem VW befreien und blieb unverletzt. Der beschädigte Golf, an dem ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden ist, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell