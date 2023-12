Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 33 neu (29.12.2023)

Radolfzell (ots)

Blechschaden in Höhe von über 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, auf der Bundesstraße 33 neu. Ein 32-Jähriger fuhr mit einem Mercedes CLA 200 von Konstanz in Richtung Autobahnkreuz Hegau, als plötzlich zwei Reh am rechten Straßenrand standen. Beim Ausweichen nach links, verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte mit der Mittelschutzplanke zusammen. Der Fahrer und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Den total beschädigten Mercedes barg ein Abschleppdienst.

