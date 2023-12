Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, BAB 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Autobahn abgekommen - zwei Personen leicht verletzt

Tuningen, BAB 81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein mit drei Personen besetzter Dacia Logdy ist am Donnerstagvormittag auf der Fahrt über die Bundesautobahn A 81 in Richtung Süden etwa auf Höhe Tuningen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Wildschutzzaun durchbrochen und einen kleineren Baum umgestoßen. Bei dem Unfall zogen sich der Autofahrer und ein kleines Mädchen im Fond des Wagens leichte Verletzungen zu. Kurz vor 09 Uhr fuhr der 43-jähriger Dacia-Fahrer zwischen der Autobahnanschlussstelle Tuningen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim auf der A 81 in Richtung Süden. In dem Fahrzeug befanden sich noch die Ehefrau des Autofahrers und die sechsjährige Tochter. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam der Dacia etwa auf Höhe Tuningen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen neben der Autobahn befindlichen Wildschutzzaun und stieß gegen einen kleineren Baum. Durch den Aufprall stürzte der Baum um und beschädigte einen Sichtschutzzaun eines Energieversorgungsunternehmens. An dem Auto, dem Wildschutzzaun und dem Sichtschutz entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Der 47-Jährige und seine Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich behandelt werden. Die auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau des Autofahrers blieb unverletzt. Neben den mit zwei Rettungswagen eintreffenden Rettungskräften wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber eingesetzt, da das kleine Mädchen an einer Herzvorerkrankung leidet. Auch die Feuerwehr Tuningen war mit drei Fahrzeugen und knapp zwanzig Mann bei dem Unfall eingesetzt. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Dacias.

