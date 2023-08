POL-PDWIL: Arbeitsunfall

Wehlen (ots) - Zwischen dem 19.08.2023 und dem 23.08.2023 kam es in Bernkastel-Kues, Ortsteil Wehlen, zu einem Diebstahl von Kernobst. In der Gemarkung "In der Bornwiese", Flur 11, wurden durch unbekannte Täter insgesamt sechs Mirabellenbäume unberechtigt abgeerntet. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, so werden sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531-95270, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

