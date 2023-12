POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt ein Auto auf der Sulgauer Straße (25.-27.12.2023)

Bösingen (ots) - Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen. Der Täter zerstach an einem auf Höhe Hausnummer 7 der Vogelsangweg geparkten weißen Audi A4 die beiden linken Reifen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in ...

