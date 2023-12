Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall zwischen Sattelzug-Lastwagen und Kleintransporter - 8000 Euro Schaden

Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Mittwochnachmittag auf der Dauchinger Straße im Begegnungsverkehr zwischen einem Sattelzug-Lastwagen und einem Kleintransporter passiert ist. Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Sattelzug-Lastwagen auf der Dauchinger Straße talwärts in Richtung Villinger Straße. Zeitgleich fuhr ein 47-Jähriger mit einem Ford Transit Kleintransporter auf der Dauchinger Straße bergwärts. In einer Kurve im Bereich der Dauchinger Straße 9 kam es zwischen dem Kleintransporter und dem Sattelauflieger des Lastwagens zu einem Streifvorgang, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

