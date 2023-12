Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Absichtlich zwei in der Bergstraße abgestellte Kleintransporter zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis Mittwochvormittag, 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter absichtlich an zwei vor der Bergstraße 25 abgestellten Kleintransportern den Fahrzeuglack zerkratzt. Die zur Autovermietung Sixt gehörenden Fahrzeuge werden derzeit als Kurierfahrzeuge für ein Logistikunternehmen genutzt und waren über die Weihnachtstage in der Bergstraße abgestellt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen.

