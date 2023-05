Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h auf der L5238 zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim kam es zu zwei Verstößen. Der höchst gemessene Wert war hierbei 91 km/h. Bei einer zweiten Kontrollstelle auf der L454 in Höhe der Bauschuttdeponie in Schifferstadt gab es ebenfalls zwei Verstöße. Hier war der höchst gemessene Wert 95 km/h. Diese Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie einen Punkt.

