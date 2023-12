Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz am 28.12.2023- Raub am Bahnhaltepunkt Deißlingen-Mitte/ Polizei nimmt zwei Täter vorläufig fest

Deißlingen (ots)

Ein junger Mann ist am Mittwochabend am Bahnhaltepunkt Deißlingen-Mitte ausgeraubt worden. Gegen 22 Uhr griffen ein jugendlicher und ein heranwachsender Täter im Alter von 16 und 20 Jahren den 20-jährigen Geschädigten an. Hierbei schlugen beide jungen Männer auf ihr Opfer ein und klauten dessen Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten letzt-endlich zur vorläufigen Festnahme der beiden Täter. Hierbei leisteten sie noch Wider-stand gegen die Beamten. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verhielten sich die beiden jungen Männer bereits zuvor im Ringzug in Richtung VS-Schwenningen aggressiv und gerieten mit anderen Fahrgästen in Streit. Eine Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Fahrgast verlagerte sich aus dem Zug auf den Bahnsteig des Bahnhaltepunktes. Der 20-jährige Geschädigte erkannte diese Situation und ging da-zwischen. Daraufhin schlugen die beiden Täter auf ihn ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und gemäß Entscheidung der Staatsanwaltschaft Rottweil sind die beiden mutmaßlichen Täter wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Angriffs, insbesondere den bislang unbekannten Geschädigten, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell