POL-LWL: B 104 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Wittenburg (ots) - In einem Discountmarkt in Wittenburg stahlen unbekannte Täter am Montagnachmittag aus einer am Einkaufswagen angehängten Handtasche unbemerkt die Geldbörse einer 71-jährigen Frau. Neben persönlichen Papieren befand sich in dem Portmonee Bargeld in Höhe von über 600 Euro. Meist sorgloser und leichtfertiger Umgang mit Handtaschen und Portmonees ...

