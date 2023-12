Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen/ Lkr. Konstanz) Auto überschlägt sich- eine Person verletzt (29.12.2023)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Autofahrer hat am Freitag, Mitternacht, auf der Braunenberger Straße zwischen Stockach und Windegg einen Unfall mit einer verletzten Person und einem Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursacht. Ein 18-jähriger verlor kurz vor Windegg die Kontrolle über seinen Hyundai Kona und kam von der Straße ab, wo sich der Wagen überschlug. Der völlig demolierte Hyundai blieb schließlich ein paar Meter neben der Straße in einer Böschung liegen. Ein Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbständig zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Der verunfallte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden.

