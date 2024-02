Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfallfahrer mit 4,28 Promille - Unfallort unklar/Zeugen gesucht

Landkreise Nienburg und Verden (ots)

Langwedel/Etelsen (VER) sowie Bücken/Magelsen (NI).

Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen unsicher fahrenden Autofahrer. Gegen 21:30 Uhr stoppten die Beamten daraufhin den genannten BMW auf der Bremer Straße in Etelsen. Am Steuer saß ein 53-jähriger Mann, bei dem ein folgender Atemalkoholtest einen Wert von 4,28 Promille ergab. Da am Pkw frische Unfallspuren zu sehen waren, wurde der Mann diesbezüglich befragt. Seinen Angaben zufolge sei er zwischen Bücken und Magelsen gegen ein Schild gefahren und anschließend weitergefahren. Letztlich veranlassten die Polizeibeamten eine Blutentnahme bei dem 53-Jährigen, außerdem leiteten sie Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein, da diese dem Mann bereits zuvor entzogen worden war. Der Unfallort wurde allerdings bislang nicht gefunden. Da außerdem nicht auszuschließen ist, dass der Mann andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, bittet die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell