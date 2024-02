Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Geldautomat aufgebrochen - Vernebelungsanlage schlägt Täter in die Flucht

Verden/Dauelsen (ots)

Am frühen Montagmorgen scheiterte der Versuch unbekannter Täter, einen Geldausgabeautomaten in einer Sparkassenfiliale an der Hamburger Straße (B215) gewaltsam zu öffnen. Kurz nach 3.30 Uhr wurde die Polizei Verden alarmiert, die daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Den Spuren am Tatort zufolge hatten die Unbekannten innerhalb der Sparkassenfiliale einen Geldautomaten erheblich beschädigt, offenbar durch die Nutzung von Hebelwerkzeugen. Diebesgut haben sie offenbar nicht erlangt, durch ihr Handeln jedoch die Vernebelungsanlage der Sparkasse ausgelöst, woraufhin sie vom Tatort flüchten mussten. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Täter mit einer dunklen Limousine, möglicherweise einem Audi, in Richtung Anschlussstelle Verden-Nord und von dort in Richtung Walsrode gefahren sein. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Verden sowie aller umliegenden Polizeidienststellen führten jedoch nicht zur Ergreifung der Täter. Um sicherzustellen, dass die Täter nicht bereits eine mögliche Explosionsgefahr hinterlassen haben, führte die ebenfalls alarmierte Feuerwehr am Tatort Untersuchungen durch. Es konnte letztlich Entwarnung gegeben werden, es bestand keine Explosionsgefahr. Für die Dauer des Polizei- und Feuerwehreinsatzes musste die Hamburger Straße im Bereich des Tatortes gesperrt werden. Noch bevor der starke Berufsverkehr einsetzte, konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort. Dabei kamen unter anderem eine spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

