POL-PDPS: Behördenübergreifende Großkontrolle auf der Bundesstraße 10

Pirmasens

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Kontrollaktion unter Leitung der Polizeiinspektion Pirmasens wurde am Donnerstagabend, den 21 März 2024, in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 bei Pirmasens (Höhe Waldfriedhof) eine Großkontrolle durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrolle war die fortlaufende Bekämpfung von Straftaten in den Deliktsbereichen Wohnungseinbruchsdiebstahl und Sprengungen von Geldautomaten sowie die allgemeine Verkehrssicherheit und Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Die Polizeiinspektion Pirmasens wurde hierbei durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, der Bundespolizei Kaiserslautern, der Deutsch-Französischen-Einsatzeinheit der Gendarmerie und Kräften des Zolls tatkräftig unterstützt.

Insgesamt wurden 103 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, darunter auch eine Vielzahl von Kleintransportern und Fahrzeuggespannen. Neben den kontrollierten Fahrzeugen wurden auch insgesamt knapp 140 Personen polizeilich überprüft.

Im Rahmen der Kontrolle kam es zu diversen polizei- und strafrechtlich relevanten Delikten, darunter Verstöße hinsichtlich des Betäubungsmittelgesetz, Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung und mehreren Trunkenheitsfahrten. Drei Fahrzeugführern musste die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel am Fahrzeug und der mangelhaften Personenbeförderung untersagt werden.

Durch die Kräfte des Zolls und der Bundespolizei wurden zudem mehrere Fahrzeuge durchsucht und in eigener Zuständigkeit Maßnahmen getroffen. |pdps

