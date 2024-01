Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Lkw-Fahrer in Schlangenlinien

Morsbach (ots)

Der Fahrer eines Sattelschleppers musste am Sonntag (14. Januar) eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert unterwegs war. Um kurz vor 18 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein Lkw ohne Licht und in Schlangenlinien in Waldbröl-Biebelshof in Richtung Morsbach unterwegs sei. Die Polizei kontrollierte den 52-jährigen litauischen Fahrer auf der L94 in Höhe der Ortschaft Appenhagen. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Als der Fahrer aus seinem Lkw ausstieg, musste er sich festhalten und hatte Gleichgewichtsprobleme. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrer musste den Wagen stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

