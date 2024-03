Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Wedebrunnenpark

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15:00 und 16:00 Uhr, lief ein 69-jähriger Mann durch den Wedebrunnenpark. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Mann angerempelt. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Rempler wohl ausgereicht hatte, um unbemerkt seine Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Neben 900 Euro in bar befanden sich verschiedene Bankkarten und Ausweise in dem Geldbeutel.

Täterbeschreibung: Etwa 1,85m groß, dunkle Haare, dunkler Bart, südosteuropäischer Phänotyp, trug eine schwarze Lederjacke und eine dunkle Jeans.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell