POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich der Polizeiinspektion Schwerin

Landkreis Rostock/Sarmstorf (ots) - Am 30.04.2023 befuhr ein 62-jähriger Deutscher gegen 07:49 Uhr mit einem Pkw Audi A4 aus Rostock kommend die B103 in Richtung Güstrow. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in der Ortslage Sarmstorf von der Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall eingeklemmt und konnte im Nachgang durch die alarmierten Freiwilligen ...

mehr