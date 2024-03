POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Contwig(Kreis Südwestpfalz) (ots) - Zeit: 19.03.2024, 15:00 Uhr - 20.03.2024, 05:00 Uhr Ort: 66497 Contwig, Hauptstraße 114. SV: Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem spitzen Gegenstand einen in der Einfahrt des Anwesens geparkten blauen 3er BMW am Kofferraumdeckel und an der gesamten rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beträgt ca. 4.000 Euro. Die ...

mehr