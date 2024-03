Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Hüde, 17-Jähriger flüchtet vor der Polizei - Sulingen, Zeugen nach Einbruch gesucht

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch in soziale Einrichtung

Am 10.03.2024, gegen 00:55 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt in eine soziale Einrichtung im Hasseler Weg in Sulingen verschafft. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.: 04271 9490, entgegen.

Weyhe - Sachbeschädigung an Anhänger

In der Zeit von Samstag, 09.03.2024, 16:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 16:00 Uhr schlitzte ein bislang unbekannter Täter die Plane eines in Weyhe, Kurze Straße, abgestellten Anhänger auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421 80660 entgegen.

Verfolgungsfahrt - Hüde/Dümmerlohausen

Ein 17-Jähriger aus Stemwede ist heute Nacht, gegen 02:00 Uhr, mit einem Mercedes mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet, als er kontrolliert werden sollte. Das Fahrzeug fuhr zunächst über die B51 in Hüde Richtung Lemförde und fuhr dort durch die Ortschaft. Die Verfolgungsfahrt führte über diverse Feldwege zurück auf die B51 in Hüde und dann über Lembruch nach Dümmerlohausen. Trotz Anhaltesignal, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hielt der 17-Jährige nicht an. In Dümmerlohhausen konnte der Fahrer nach einer ca. 15-minütigen Verfolgung durch die Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle des 17-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er keinen Führerschein hat. Der 17-Jährige muss sich nun für mehrere Strafverfahren verantworten.

