Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.03.24

Diepholz (ots)

Diepholz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:17 Uhr im Einmündungsbereich der Möldersstraße in die Moorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Als ein 27-jährige Diepholzer den Einmündungsbereich zu Fuß überqueren wollte, habe dies ein abbiegender Pkw vermutlich übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw habe sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht hat, wird aufgerufen, sich bei der Polizei in Diepholz zu melden. Tel.: 05441-9710

