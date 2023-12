Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Hunde schlagen Wohnungseinbrecher in die Flucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnacht (29.12.2023) haben zwei Hunde vermutlich einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lützowstraße in Ludwigsburg verhindert. Nachdem gegen 01:30 Uhr noch unbekannte Personen eine Scheibe an der Eingangstür des Wohnhauses eingeschlagen hatten, schlugen die beiden Hunde im Haus an und vertrieben dadurch die Unbekannten. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, erbrachte keine Erkenntnisse zu den flüchtenden Personen. Die Höhe des Sachschadens am Wohnhaus ist noch unbekannt.

