Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr-Höpfigheim: Über 60.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Marbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr am Donnerstag (28.12.2023) gegen 08:15 Uhr mit seinem VW Passat auf der Marbacher Straße in Höpfigheim in Richtung Steinheim an der Murr. Kurz vor dem Ortsausgang musste der 29-Jährige wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts ausweichen und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser etwa 10 Meter nach vorne geschoben und kollidierte mit einem ebenfalls geparkten Nissan. Der 29-Jährige und seine bei ihm mitfahrende zweijährige Tochter blieben offenbar unverletzt, das Mädchen wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Passat sowie dem Dacia entstanden Sachschäden von jeweils rund 30.000 Euro, der Schaden am Nissan wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

