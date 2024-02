Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf, Vorfahrtsunfall mit hohem Schaden - Drebber, Pkw landet im Graben und Fahrer flüchtet ---

Diepholz (ots)

Kirchdorf - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben am Sonntag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.20 Uhr aus einem Pkw BMW eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren entwendet. Das Fahrzeug stand in der Brunsberger Straße, als der Unbekannte eine Seitenscheibe zerstörte und die Geldbörse aus der Mittelkonsole entwendete. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Kirchdorf - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahrenburger Straße / Steyerberger Straße kam es am Sonntag gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden von mindestens 50000 Euro. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus der Bahrenburger Straße auf die Steyerberger Straße einbiegen, übersah dabei aber den Pkw eines 27-jährigen Fahrers, der auf der Steyerberger Straße unterwegs war. Bei der Kollision beider Pkw wurde niemand verletzt, jedoch waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Drebber - Fahrer flüchtet

Zeugen beobachteten am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr, wie ein Pkw Mercedes in Drebber, Bremer Straße, nach rechts von der Fahrbahn geriet und in einem Graben neben der Straße landete. Die Zeugen konnten weiter beobachten, wie aus dem Pkw zwei Männer ausstiegen und zu Fuß flüchteten. Eine Fahndung nach den beiden Flüchtigen blieb in der Nacht erfolglos. Den Pkw hat die Polizei bergen lassen und anschließend sichergestellt. Durch eine Befragung des Fahrzeughalters erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Unfallfahrer. Der Schaden beträgt ca.7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Bassum - Einbruch

Unbekannte sind am Sonntagnachmittag zwischen 13.10 Uhr und 17.55 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Damm eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster auf der Hausrückseite in das Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und öffneten Schubläden und Schränke. Mit einer etwas Bargeld flüchteten die Täter danach unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell