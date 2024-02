Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 24.02.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag des 23.02.2024, zwischen 14:00 und 16:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Sulingen in der Schmelingstraße, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Kleinwagen beschädigt, jedoch gab sich der Unfallverursacher nicht als solcher zu erkennen.

Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

