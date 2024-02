Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Polizei sucht Täter mit Phantombild ---

Diepholz (ots)

Die Polizei Syke sucht mit einem Phantombild nach einem Täter, der am Samstag, 10.02.2024, gegen 20.30 Uhr in der Nordstraße einen Mann überfallen und verletzt hat.

Der Unbekannte sprach das Opfer, einen 71-jährigen Mann, an, bedrohte ihn und forderte Geld. Als der Rentner die Straßenseite wechselte, folgte ihm der Täter und schubste und schlug ihn. Als er ihn trat, stürzte der Rentner und verletzte sich. Der unbekannte Täter flüchtete, ohne etwas entwendet zu haben. Der 71-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits um 19.20 Uhr war der Rentner von dem Täter in Syke, Am Bahnhof, bedroht worden. Nach einer kurzen Rangelei, entfernte sich der Täter aber im Beisein von zwei vermutlichen Freunden zunächst.

Laut Aussage des Opfers und Zeugen soll der Täter ca. 20 Jahre alt und 185 cm groß gewesen sein. Er hatte mittelblonde lockige Haare und eine sportliche Figur. Zur Tatzeit trug der Täter ein olivgrünes T-Shirt (ungewöhnlich zu dieser Jahreszeit).

Mit den Angaben des Opfers und von Zeugen konnte die Polizei ein Phantombild anfertigen und fragt, "wer kennt die Person bzw. mit wem hat das Phantombild Ähnlichkeit?" Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

