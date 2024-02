Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Betrunkener Fahrer begeht Unfallflucht - Varrel - Einbrecher erbeuten Zigaretten ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Diebstahl

Unbekannte haben am Montag zwischen 19.00 Uhr und 19.15 Uhr an einem Verbrauchermarkt in der Proppstraße ein Pedelec entwendet. Das E-Bike der Marke Batavus war verschlossen abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 2600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Betrunkener Fahrer begeht Unfallflucht

In der Nacht zum Dienstag gegen 02.05 Uhr kam ein zunächst unbekanntes Fahrzeug in Bruchhausen-Vilsen, Gehlbergen, von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Zaun und ein Verkehrszeichen, um anschließend zu flüchten. Gegen 02.35 Uhr fiel einer Polizeistreife, die bei der Unfallaufnahme eingesetzt war, ein vorbeifahrender Pkw VW-Sharan auf. Sie folgten dem Pkw und konnten den Fahrer kurze Zeit später stoppen. Der 43-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 2,3 Promille. Auch die Beschädigungen an seinem Pkw konnten der Unfallflucht zugeordnet werden. Für den 43-Jährigen war die Fahrt zu Ende. Er musste eine Blutprobe abgeben und wird längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Varrel (bei Sulingen) - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Getränkemarkt in der Parkstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und entwendeten neben ca. 150 Schachteln Zigaretten auch mehrere Feuerzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell