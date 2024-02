Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zwei Einbrüche - Asendorf, Fahrer bei Unfall schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke - Einbrüche

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in ein Sanitätshaus in der Hauptstraße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft ein. Nach dem sie mehrere Räume durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, vermutlich gegen 03.45 Uhr, wurde in ein Bekleidungsgeschäft in der Schloßweide eingebrochen. Die Täter drangen durch die Schiebetür am Eingang in das Geschäft ein. Mit dem Wechselgeld aus der Kasse flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Asendorf - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der K 14 am Sonntag gegen 14.20 Uhr wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Der 20-Jährige fuhr in Richtung Mellinghausen und kam auf gerader Strecke, aus ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab. Sein Pkw prallte frontal gegen einen Baum. Der 20-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst versorgt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weyhe - Einbruch

Nach einem Einbruch am Sonntag gegen 05.45 Uhr konnte die Polizei den Täter noch in Tatortnähe festnehmen. Der 20-Jährige war zuvor durch ein Fenster in eine Gaststätte in der Straße Im Bruch eingebrochen. Er entwendete Getränke, Eis und Chips und flüchtete. Durch eine Videoüberwachung konnte der 20-Jährige schnell identifiziert werden. Nach kurzer Fahndung wurde der 20-Jährige ganz in der Nähe von der Polizei festgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell