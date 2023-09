Polizei Gütersloh

POL-GT: Kabeldiebstahl auf zwei Baustellen in Verl

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag (30.08., 16.00 Uhr - 31.08., 07.30 Uhr) auf zwei Baustellen im Stadtgebiet Verl mehrere Meter Starkstromkabel abgeschnitten und gestohlen. Die Tatorte liegen am Sperberweg und an der Straße Östernheide. Den Feststellungen nach haben die Diebe jeweils 20 und 25 Meter der Kabel entwendet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Baustellen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

