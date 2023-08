Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - 76-jähriger Radfahrer stürzt nach Kollision mit unbekanntem Pkw-Fahrer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bereits am Sonntagabend (27.08., 21.00 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Neuenkirchener Straße/ Dalkestraße ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer und einem Radfahrer. Den Erkenntnissen zufolge befuhr ein 76-jähriger Gütersloher mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Neuenkirchener Straße aus der Innenstadt kommend und beabsichtigte die Kreuzung Dalkestraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw-Fahrer die Neuenkirchener Straße in gleiche Fahrtrichtung und beabsichtigte nach rechts in die Dalkestraße abzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch des unbekannten Autofahrers kam es zur Kollision, so dass der Radfahrer zu Sturz kam und dabei leicht verletzte wurde.

Ohne sich weiter um den gestürzten 76-Jährigen zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt Richtung Blessenstätte/ Kirchstraße fort. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Passat gehandelt haben. Der 76-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung und informierte die Polizei.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf den bislang unbekannten Pkw-Fahrer des schwarzen VW Passats geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

