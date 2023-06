Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Haßloch (ots)

Am Abend des 01.06.2023 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch ein PKW im Lachener Weg in 67454 Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit diesem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,73 Promille. Aus diesem Grund wurde dem 53-jährigen Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer seit 2021 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nun muss sich der 53 Jahre alte Haßlocher in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

