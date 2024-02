Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Diepholz (ots)

Pressemeldungen Einsatz- und Streifendienst der PI Diepholz

Diebstahl aus Pkw in Wagenfeld - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag, 16.02.2024, 23:00 Uhr, bis Samstag, 17.02.2024, 09:28 Uhr, kam es in der Gartenstraße, in Höhe des Hauses Nummer 4, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Pkw. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Seitescheibe eines Pkw Renault eingeschlagen und eine im Pkw Umhängetasche entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter der Telefon-Nr.: 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Diepholz

Am Samstag, den 17.02.2024 gegen 14:20 Uhr, befuhr eine 85-jährige aus Drebber mit ihrem Pkw Renault die Straße Auf dem Esch in Richtung Innenstadt Diepholz. Sie beabsichtigte nach links in die Stauffenbergstraße abzubiegen. Hierbei übersieht sie den entgegenkommenden 30-jährigen mit seinem Pkw Audi. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Die 85-jährige Pkw-Führerin wird leicht verletzt.

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Syke

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinfluss in Twistringen - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 17.02.2024 gegen 22:50 Uhr, wird ein 48-jähriger aus Twistringen mit seinem Pkw Hyundai von Zeugen dabei beobachtet, wie dieserwährend der Fahrt von der Fahrbahn abkommt und einen Gullideckel beschädigt. Da der Fahrzeugführer nach dem Unfall die Fahrt fortsetzt, wird die Polizei durch Zeugen informiert. Der Unfallverursacher kann durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Alcotest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille. Dem Unfallbeteiligten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallbeteiligten machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der Telefon-Nr.: 04242-9690 zu melden.

Zwei Einbrüche in Geschäfte in der Syker Innenstadt

In der Nacht von Samstag, den 17.02.2024, auf Sonntag, den 18.02.2024, kam es zu zwei Einbrüchen in der Syker Innenstadt. Unbekannte Täter drangen zunächst in der Schloßweide gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft ein. Aus der Ladenkasse wurde Wechselgeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Bei einem zweiten Einbruch drangen unbekannte Täter in ein Sanitätshaus in der Hauptstraße ein. Zur Schadenshöhe können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und zu möglichen Tätern machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der Telefon-Nr.: 04242-9690 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer in Twistringen

Am Samstag, den 17.02.2024, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Pkw-Führerin beabsichtigte in der Vechtaer Straße in Twistringen in einen Kreisverkehr einzufahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Fahrradfahrer und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell