POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 17.02.2024

Diebstahl aus Pkw in Diepholz - Zeugenaufruf Im Zeitraum von Donnerstag, 15.02.2024, 18:30 Uhr, bis Freitag, 16.02.2024, 08:30 Uhr, kam es in der Straße Willenberg, in Höhe des Hauses Nummer 30, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Pkw. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde die Seitescheibe eines Pkw Audi eingeschlagen und eine im Pkw befindliche Geldbörse entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter der Telefon-Nr.: 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Diepholz - Zeugenaufruf Am Freitagmittag parkte ein 26-jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw VW Golf, zwischen 11:20 Uhr und 13:45 Uhr, auf einem Parkstreifen entlang der Bahnhofstraße in Richtung Mühlenstraße. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der Pkw des Geschädigten mutmaßlich beim, Ein- oder Ausparken im hinteren linken Bereich der Heckschürze beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter der Telefon-Nr.: 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Eydelstedt Am Samstagmorgen, gegen 00:15 Uhr befuhr ein 46-jähriger aus Drebber mit seinem Pkw VW die Barver Straße (L 344) von Barver in Richtung Barnstorf. In Höhe einer durch Warnbaken abgesicherten Gefahrenstelle im Bereich Eydelstedt, erkannte der 46-jährige die Fahrbahnverengung zu spät und überfuhr mehrere der aufgestellten Warnbaken. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 46-jährige merklich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,49 Promille. Dem Unfallbeteiligten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Meldungen aus dem Bereich des Polizeikommissariates Sulingen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Kirchdorf-Heerde - Zeugenaufruf Am Freitag, 16.02.2024, gegen 12:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 61, in 27245 Kirchdorf, Ortsteil Heerde, Sachschaden und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher befuhr vermutlich mit einem Last- oder Sattelzug die Bundesstraße 61 in Fahrtrichtung Uchte und kam nach rechts von der Fahrbahn. Hierbei touchierte er die Schutzplanke und wühlte Erdreich auf, sodass die Fahrbahn verunreinigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallbeteiligten machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

