Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Verkehrskontrolle mit Folgen - Syke, Pkw beschädigt und geflüchtet - Hüde, Hoher Schaden ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrskontrolle mit Folgen

Die Polizei konnte am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Lahauser Straße einen 17-jährigen Pkw-Fahrer stoppen. Der 17-Jährige hatte noch keinen Führerschein und fuhr in Begleitung des Halters und Erziehungsberechtigten den Pkw Opel Vectra. Damit nicht genug, am Pkw waren Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht, um einen ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Polizei beendete die Fahrt. Den 17-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren und auch der Halter muss sich auf Strafverfahren einstellen. Der 17-Jährige wird auch wohl noch länger auf einen Führerschein warten müssen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Ein auf dem Jawoll Parkplatz in der Waldstraße geparkter Pkw Mazda CX-5 ist am Dienstag in der Zeit von 08.30 Uhr bis 17.30 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Mazda geraten, hat ihn beschädigt und ist dann geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Pkw Mazda entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Einbruch in Garage

In der Zeit von Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 08.00 Uhr sind Unbekannte in eine Garage im Astrid-Lindgren-Weg eingebrochen. Die Diebe öffneten gewaltsam eine Metalltür und entwendeten aus der Garage eine Drohne sowie Akkugeräte. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Siedenburg - Ohne Führerschein und Pkw nicht zugelassen

Am Dienstag gegen 16.00 Uhr stoppte die Polizei in der Borsteler Straße einen Pkw Opel Corsa. Der 47-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein und der Pkw war nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei beendete die Fahrt, stellte die Kennzeichen und auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Den 47-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren.

Hüde - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Osnabrücker Straße entstand am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein Schaden von mindestens 10000 Euro. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Osnabrücker Straße nach links in Richtung Düversbrucher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer ebenfalls 30-jährigen Fahrerin. Verletzt wurde niemand, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell