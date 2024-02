Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Unfallflüchtiger mit 1,3 Promille - Stuhr, Container aufgebrochen - Schwarme, Kradfahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Syke - Unfallflüchtiger mit 1,3 Promille

Zunächst flüchtete ein Unfallbeteiligter am Montag gegen 18.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Straße Finkenberg. Der 23-jährige Unfallgegner wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Gegen 18.50 Uhr erschein der Geflüchtete, ein 26-Jähriger, mit seinem Pkw bei der Polizei in der Waldstraße. Er gab an, nach dem Unfall zunächst nach Hause gefahren zu sein, um dann zur Polizei zu fahren. Eine Überprüfung ergab, der 26-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab 1,3 Promille. Der 26-Jährige muss sich jetzt wegen Unfallflucht und Trunkenheit verantworten. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde er nach Hause entlassen. Auf seinen Führerschein wird der 26-Jährige wohl längere Zeit verzichten müssen.

Stuhr - Container aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag 12.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr auf einem Firmengrundstück in der Johannes-Kepler-Straße insgesamt vier Container aufgebrochen. Die Täter durchtrennten einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Augenscheinlich wurde aus den aufgebrochenen Containern nichts entwendet. Aus einem offenen Container entwendeten die Diebe Metallschrott im Wert von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Ein Schaden von mindestens 6000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Mühlenstraße in Brinkum hinterlassen. Der Unbekannte beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen und flüchtete. Der Citroen war am Montag zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Mühlenstraße geparkt. Der Unbekannte ist vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Pkw geraten und dann geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Schwarme - 17-Jähriger verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Montag gegen 12.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin übersah den 17-Jährigen, als sie in der Beppener Straße in den Kreisverkehr einfuhr. Bei der Kollision wurde der 17-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Rehden - Verkehrsunfallflucht

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 18.15 Uhr die Düversbrucher Straße, als er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Der unbekannte Entgegenkommer fuhr auf seiner Fahrspur. Beim Ausweichen nach rechts geriet der 19-Jährige von der Straße und sein Pkw prallte gegen einen Telefonmast. Der 19-Jährige blieb unverletzt, es entstand aber ein Schaden von rund 2500 Euro. Der unbekannte Entgegenkommer hielt nicht an, sondern flüchtete, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell