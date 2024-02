POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 11.02.2024

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag, den 09.02.2024, um 07:45 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr beim Autohaus Rape in Höhe der Maschstraße ein Verkehrsunfall. Ein jugendlicher Radfahrer benutzte den Radweg am Kreisverkehr aus Rtg. Graftlage kommend. Im Kreisverkehr in Höhe der Maschstraße übersieht eine Pkw-Führerin den bevorrechtigten Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß mit deren Pkw gekommen ist. Anschließend kam es zu einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten. Da der Radfahrer zunächst nicht verletzt schien und kein Schaden entstanden war, wurde auf einen Personalienaustausch verzichtet. Im Nachgang stellt der Radfahrer fest, dass er doch leichte Verletzungen erlitten hat und der Unfall wurde bei der Polizei gemeldet. Die Personalien der Unfallverursacherin sind bislang nicht bekannt. Die Fahrzeugführerin des Pkw sowie mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971-0 zu melden.

Straßenraub in Stuhr-Moordeich

Am Samstag, gegen 14:25 Uhr, wurde ein 85jähriger Stuhrer auf der Moordeicher Landstraße aus einem dunklen Pkw heraus angesprochen. Als sich der 85-jähriger dem Pkw aufgrund der Ansprache näherte, wurde er zum Fahrzeug gezogen und ihm wurde sein Portemonnaie aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Pkw, laut Beschreibung eine schwarze Limousine, in Richtung Groß Mackenstedt, im Fahrzeug saßen insgesamt drei Männer.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer in Weyhe-Melchiorshausen

Samstagvormittag, gegen 11:50 Uhr, beabsichtigte ein 82-jähriger Weyher die Seckenhauser Straße in Weyhe-Melchiorshausen zu überqueren, ca. 30 Meter von einer installierten Ampelanlage entfernt. Beim Queren der Fahrbahn übersieht er einen 62-jährigen Stuhrer, der mit seinem Pkw Dacia berechtigt die Seckenhauser Straße in Richtung Angelse befährt. Mittig der Fahrspur wird der 82-jährige vom Pkw erfasst und stürzt. Trotz getragenem Fahrradhelm erleidet der Fahrradfahrer Kopfverletzungen und muss in ein Krankenhaus zwecks weiterer Behandlung überführt werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf einem Parkplatz in Kirchweyhe

Auf einem Parkplatz mehrerer Verbrauchermärkte in Kirchweyhe, am Krämerweg, ereignete sich am Samstag um 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Der 85-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Opel aus einer Parklücke, verwechselte dann angeblich Gas- und Bremspedal und fuhr vorwärts eine 65-jährige Weyherin an, die gerade ihren Pkw belud. Der 85-jährige wollte dann rückwärts fahren, um die zwischen den beiden Pkw eingeklemmte Frau zu befreien und beschleunigt hierbei so stark, dass er rückwärts mit einem weiteren geparkten Pkw kollidiert. Die 65-jährige Frau wird glücklicherweise nur leicht verletzt, wird jedoch dennoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An den beteiligten Pkw entstehen Schäden von insgesamt ca. 5000EUR. Der Unfallhergang und die körperliche Verfassung des Unfallverursachers haben die aufnehmenden Beamten dazu veranlasst, ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Senioren einzuleiten, da dieser infolge körperlicher Mängel nicht in der Lage war, sein Fahrzeug sicher zu führen.

Raub in Bahnhofnähe in Syke

Am Samstag, den 10.02.2024, in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 20:30 Uhr, kommt es zu einem Überfall auf einen 71-jährigen Mann im Stadtgebiet Syke. Der Täter und das Opfer treffen sowohl in der Nordstraße als auch in der Straße Am Bahnhof aufeinander. Hier kommt es zu einem tätlichen Angriff durch den bislang unbekannten Täter auf den 71-jährigen Mann. Hierbei wird der Mann zu Boden geschlagen, verletzt und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Der bislang unbekannte Täter flüchtet im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Der männliche Täter soll in Begleitung von zwei weiteren Personen gewesen sein. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bezüglich auffälliger Personen zur Tatzeit im Stadtgebiet Syke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Syke in Verbindung zu setzen (04242/9690).

Sachbeschädigung bei der BBS in Syke

Am Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, randalieren drei Jugendliche in der Straße An der Weide bei der BBS in Syke. Es kommt zu Sachbeschädigungen an einem Glaselement sowie zum Anzünden eines Pappkartons. Durch eine eingesetzte Streifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats Syke können die drei Täter (2x 16 Jahre / 1x 17 Jahre) im Nahbereich gestellt werden. Durch die Beamten werden die Personalien der drei Jugendlichen festgestellt. Es werden Strafverfahren eingeleitet.

