Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Auffahrunfall - Freistatt, Mit Messer verletzt - Bruchhausen-Vilsen, Zwei Verletzte ---

Diepholz (ots)

Rehden - Auffahrunfall mit Schulbus

Der 24-jährige Fahrer eines mit 5 Schulkindern besetzten Schulbusses ist gestern gegen 14.50 Uhr in der Nienburger Straße auf ein vor ihm stehenden Pkw aufgefahren. Der Pkw eines 20-jährigen Fahrers war auf dem Weg von Barver in Richtung Rehden und stand vor der Lichtzeichenanlage an einer Baustelle. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich der 20-Jährige leicht, der 24-Jährige und die Schulkinder blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Freistatt - Streit eskaliert

Am Donnerstag gegen 22.15 Uhr gerieten zwei Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Von-Bodelschwingh-Straße in Streit. Im Laufe des Streits der beiden alkoholisierten Bewohner, nahm der 26-Jährige ein Messer und verletzte damit seinen 65-jährigen Kontrahenten. Anschließend konnten die beiden Streitenden getrennt werden. Der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 26-Jährigen Mann fest und brachte ihn zur Dienststelle.

Twistringen - Pkw aufgebrochen

In der Steller Straße wurde gestern zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Pkw BMW aufgebrochen und eine Handtasche entwendet. Der unbekannte Täter zerstörte eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Pkw und entnahm die Handtasche samt Geldbörse und Papieren. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen. Hinweis der Polizei: Niemals Wertsachen oder andere wertvolle Gegenstände offen im Fahrzeug zurücklassen. Weitere Hinweise www.polizei-beratung.de

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße (B 6) wurden am Donnerstag gegen 14.40 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bremer Straße in Richtung Nienburg. Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie die entgegenkommende 72-jährige Pkw-Fahrerin und beide kollidierten. Beide wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand zusammen ein Schaden von mindestens 10000 Euro.

Weyhe - Ohne Führerschein

Nachdem am Donnerstag gegen 07.30 Uhr ein 32-Jähriger mehrere Mitarbeiter eines Autohauses in der Straße Im Bruch bedroht hatte, konnte die Polizei den mit einem Transporter Flüchtenden in der Hauptstraße stellen und festnehmen. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, der 32-Jährige hat keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und auch unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab eine Konzentration von 1,8 Promille. Der 32-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, um eine Blutprobe zu veranlassen und den Bedrohungssachverhalt aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell