Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 10.02.2024

Diepholz (ots)

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag des 09.02.2024, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Berliner Straße in Sulingen ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken touchierte vermutlich ein VW Caddy samt Anhänger (Planenaufbau) einen danebenstehenden BMW. Der Fahrer des Gespanns kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt nach dem Unfallgeschehen fort. Der Fahrer sowie mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Stuhr-Moordeich - Einschleichdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Am Freitagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, suchte ein bislang unbekannter männlicher Täter einen 89-jährigen Stuhrer auf und gab vor, die Wasserqualität seines Wohnhauses in der Memelländer Straße überprüfen zu wollen. Im weiteren Verlauf wurde der Hausbewohner in ein längeres Gespräch verwickelt und so abgelenkt, sodass er nicht bemerkte, wie weitere unbekannte Täter in das Wohnhaus gelangten und diverse Wertgegenstände entwendeten.

Stuhr-Moordeich - Tageswohnungseinbruch mit Täterermittlung

Am Freitagmorgen, um 09:38 Uhr, meldet ein abwesender Hauseigentümer, dass er über seine Überwachungskameras einen Einbruch in sein Haus im Kosterkamp beobachte. Polizeikräfte vor Ort werden durch Anwohner angesprochen, dass ein junges Pärchen im Nahbereich gesehen wurde, auf welches die Beschreibung der Einbrecher passt. Dieses Pärchen wird im Bereich Windhorst angetroffen, beide ergreifen sofort bei Erblicken der Polizei die Flucht. Die männliche Person kann fliehen, die weibliche Person kann nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Hierbei handelt es sich um ein 13-jähriges Mädchen. Sie führt eine Tüte mit diversem Diebesgut mit sich, welches zweifelsfrei aus dem Haus im Kosterkamp stammt. Das Mädchen wird zunächst zum PK Weyhe transportiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Jugendeinrichtung übergeben.

