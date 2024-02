Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Sachbeschädigungen auf jüdischem Friedhof - Sulingen, Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Sachbeschädigungen auf jüdischem Friedhof

Unbekannte haben auf einem jüdischen Friedhof in Twistringen Sachbeschädigungen begangen indem sie zwei Grabsteine umstießen und ein Hinweisschild herausrissen. Eine Friedhofsbesucherin entdeckte die Beschädigungen am Sonntagnachmittag und informierte daraufhin die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen wurden auf dem Friedhof zwei Grabsteine umgestoßen und dabei in der Mitte abgebrochen. Weiter haben die Unbekannten ein Hinweisschild aus der Verankerung gerissen und noch auf dem Friedhof in einem Gebüsch entsorgt.

Der mögliche Tatzeitraum lässt sich nur vage eingrenzen. Danach wurden die Sachbeschädigungen im Laufe des Sonntags begangen. Die Besucherin war am Sonntagmorgen bereits am Friedhof, ohne etwas festgestellt zu haben. Sie entdeckte die Sachbeschädigungen bei ihrem Besuch gegen 16.40 Uhr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Wagenfeld - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Sulinger Straße eingebrochen. Die Täter nutzten eine Leiter und drangen durch ein Fenster im 1. Obergeschoss in das Haus ein. Sie entwendeten Bargeld (10 Euro) und flüchteten unerkannt. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Bereits am Freitag gegen 06.30 Uhr ist ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer in der Lange Straße vor einem Seniorenzentrum gestürzt. Ein Taxi-Fahrer und weitere Passanten leisteten zunächst Erste-Hilfe. Der Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er am späten Abend, aufgrund er schweren Verletzungen, verstarb. Die Polizei Sulingen bittet Zeugen, die am Freitag gegen 06.30 Uhr den Pedelec-Fahrer und den Sturz beobachtet haben, sich unter Tel. 04271 / 9490, zu melden.

