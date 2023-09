POL-E: Essen: Unbekannte verletzen 22-Jährige und rauben Smartphone - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Am Freitagabend (8. September, gegen 18 Uhr) wurde ein Ladendieb (25) vorläufig festgenommen, nachdem er in zwei Geschäften eines Einkaufszentrums am Limbecker Platz Waren für mehrere Hundert Euro gestohlen haben soll. Ein Ladendetektiv hatte zunächst in einem Bekleidungsgeschäft beobachtet, wie der Mann diverse Kleidungsstücke in eine Tasche packte und damit den Laden verließ, ...

