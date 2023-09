Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendieb vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Am Freitagabend (8. September, gegen 18 Uhr) wurde ein Ladendieb (25) vorläufig festgenommen, nachdem er in zwei Geschäften eines Einkaufszentrums am Limbecker Platz Waren für mehrere Hundert Euro gestohlen haben soll.

Ein Ladendetektiv hatte zunächst in einem Bekleidungsgeschäft beobachtet, wie der Mann diverse Kleidungsstücke in eine Tasche packte und damit den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Lediglich kurzfristig konnte der Detektiv den Mann festhalten, ehe dieser sich losriss.

Kurze Zeit später entdeckte der Ladendetektiv den Mann erneut - allerdings in einem anderen Geschäft, wo er mehrere Paar Schuhe in seiner Tasche verstauen wollte. Diesmal konnte der Detektiv den mutmaßlichen Dieb erfolgreich an einer weiteren Flucht hindern und die Polizei verständigen.

Bei dem mutmaßlichen Ladendieb handelt es sich um einen 25-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann wurde vorläufig festgenommen./SyC

