Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwölf Geschleuste in einem Dacia Jogger

Görlitz, Landkreis Görlitz (ots)

Görlitz, BAB 4 - Eine weitere Schleusung, die unter lebensgefährdenden Umständen erfolgte, ist am Donnerstagmittag aufgedeckt worden. Eine Streife der örtlichen Bundespolizeiinspektion beobachtete gegen 12.45 Uhr einen Pkw Dacia.

Das Auto fiel, abgesehen von seiner roten Lackierung, insbesondere deshalb auf, weil es auf dem Autobahnrastplatz Neiße (Nord) entgegen der Fahrtrichtung rollte. Als der Fahrer dann nach Aufforderung stoppte, gingen im gleichen Moment alle Türen auf. Anschließend fielen die Insassen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fahrzeug.

Dafür dürften die extrem engen Platzverhältnisse verantwortlich gewesen sein, denn tatsächlich hatten sich zwölf türkische Männer (19 - 34) in den vergleichsweise kleinen Kombi gequetscht. Der Schleuser wurde auf der Stelle vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen Georgier (50). Später wurde bekannt, dass er die Geschleusten offenbar in Ungarn übernommen hatte und ca. zehn Stunden mit ihnen unterwegs war.

Das Einschleusen wird nun möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen für den 50-Jährigen haben. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat in dem Zusammenhang Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft zum Amtsgericht Görlitz gestellt. Der Haftrichter folgte diesem Antrag, der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Haft.

Neben den geschleusten Türken sind gestern in Görlitz ein Mann aus dem Sudan und einer aus Tschad festgestellt worden.

Gemeinde Krauschwitz - Am heutigen Freitag wurden gegen 04.40 Uhr in der Ortslage Skerbersdorf (Gemeinde Krauschwitz) zunächst vier Männer aus Afghanistan aufgegriffen. Im Nachbarort Podrosche folgten später zwölf syrische Staatsangehörige.

Reichenbach/O.L. - Fast zeitgleich zu dem Aufgriff in Skerbersdorf liefen den Einsatzkräften in Reichenbach, Nähe Bahnhof, nochmals zwölf syrische Staatsangehörige in die Arme.

