POL-E: Essen: Fahrradfahrer auf Gruga-Radtrasse reanimiert - Zeugenaufruf

Essen (ots) - E-Stadtgebiet: Seit gestern Abend 21 Uhr wird die 16-jährige Jina D. aus einer medizinischen Einrichtung in Essen-Frohnhausen vermisst. Die Jugendliche ist ca. 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, braune, schulterlange, lockige Haare und braune Augen. Sie ist vermutlich schwarz gekleidet. Die Vermisste suchte in der Vergangenheit immer wieder Apotheken auf, um apothekenpflichtige Medikamente in frei ...

mehr