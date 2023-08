Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht - 40-Jähriger muss für einen Monat ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Freitagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 40-Jährige muss wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einen Monat ins Gefängnis.

Der syrische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden. Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung des 40-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2022 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesen Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von insgesamt 900,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen.

Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell