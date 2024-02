POL-DH: --- Twistringen, Hoher Sachschaden - Bassum, Pkw beschädigt und geflüchtet

Diepholz (ots) - Weyhe - Verkehrskontrolle mit Folgen Die Polizei konnte am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Lahauser Straße einen 17-jährigen Pkw-Fahrer stoppen. Der 17-Jährige hatte noch keinen Führerschein und fuhr in Begleitung des Halters und Erziehungsberechtigten den Pkw Opel Vectra. Damit nicht ...

mehr